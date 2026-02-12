きょう（１２日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１０円安の５万７６３９円と小幅反落。朝方は先物に引っ張られて高く始まり、一時５万８０００円台に乗せる場面はあったが、その後は買い疲れ感が垣間見える地合いで結局小安く引けた。もっともプライム市場の３分の２の銘柄が上昇しており、ＴＯＰＩＸは終始堅調な値動きで４連騰と強さを発揮した。半導体主力株に跛行色が見えているのはやや気になるところで、押し