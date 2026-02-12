ヤマトモビリティ＆Ｍｆｇ． [東証Ｓ] が2月12日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は4億2100万円の赤字(前年同期は6400万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は1億0500万円の赤字(前年同期は4億0300万円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。 直近3ヵ月の実績であ