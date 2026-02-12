若築建設 [東証Ｐ] が2月12日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比33.9％増の39.1億円に拡大し、通期計画の55億円に対する進捗率は5年平均の64.6％を上回る71.2％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比31.3％減の15.8億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績