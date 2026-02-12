新潟市西区の野菜が置かれる無人販売所で火事がありました。警察は、放火の可能性もあるとみて捜査しています。 火事があったのは、新潟市西区五十嵐1の町にある野菜の無人販売所です。12日午前7時前、近隣住民から「小屋が燃えている」と119番通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、販売所や併設されている物置小屋が燃えました。ケガ人はいません。 警察は、放火の可能性もあるとみて火事の原因を調べて