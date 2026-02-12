衆議院選挙を受けて、きょう、与野党各会派の代表者による協議会が開かれ、自民党は全ての委員会の委員長と審査会の会長のポストを与党に配分するよう求めました。きょう午後、衆議院の各会派による協議会が国会内で開かれ、自民党は今月8日に行われた衆議院選挙で大勝したことを受け、全ての委員会の委員長と審査会の会長のポストを与党に配分するよう求めました。配分については引き続き協議するとしています。また、額賀福志郎