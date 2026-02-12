患者と共謀し… 保険金を架空請求したとして、柔道整復師の男が逮捕されました。 女性患者と共謀し、通院日数を水増ししていたとみられます。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、熊本県玉東町にある「あおば整骨院」の院長で柔道整復師の、佐藤勇輝容疑者（40）です。 19日分水増しか 警察によりますと、女性は事故で通院が必要となり、去年1月から8月まで、この整骨院に「83日」通院したことになっていました。 しかし、このうち