岩手県警本部岩手県警は12日、元日から2月11日までに県内で発生した交通事故の死者数と負傷者数、人身事故数の前年同期からの増加率が、いずれも全国で最も高くワーストだったと発表した。記録的な大雪が影響しているとして「悪天候の時は速度を落として運転して」と注意を呼びかけている。県警交通企画課によると、人身事故の件数は223件で68.9％増だった。死者数は6人で倍増。このうち4人の事故が、雪が降る中で発生した。歩