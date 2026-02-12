女優の大竹しのぶ（68）が12日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。大竹は「今日は一日中、5月から始まるミュージカル『ローズ』の取材日でした」と書き出し、「デザイナーでもあり、スタイリストであるナディアさんと一緒に」と報告。「実はこのスカートもナディアさんがデザインしたもので、彼女からのプレゼントです。今一番のお気に入りです」と伝えた。続けて「ヴィヴィッドなカラーで、可愛いデザ