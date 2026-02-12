沖縄県警は2月9日、女性2人の体を触るなどしたとして、タレントで実業家の羽賀研二（本名・当真美喜男）容疑者を不同意わいせつ容疑で逮捕、翌10日に送検した。2025年3月、県内の飲食店で、30代と50代の従業員女性の体を無理やり触ったり、キスをしたりした疑い。2025年8月、県警に相談があり捜査を進めていたとみられる。2人は羽賀容疑者と面識があったという。捜査関係者はこう話す。「2月11日現在、羽賀容疑者の身柄は沖縄警