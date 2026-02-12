【女子旅プレス＝2026/02/12】世界7カ国9都市で累計350万人を動員した展覧会「ピクサーの世界展」が待望の日本初上陸。2026年3月20日（金・祝）から5月31日（日）まで、東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）にて開催される。【写真】「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル」潜入レポ◆「ピクサーの世界展」3月から東京で開催同展は、ピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒