スノーボード女子ビッグエアの絶対女王がインスタグラムで吐露ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。競技後、涙ぐむ村瀬を抱きしめた第一人者の姿には、現地ファンからも「ココモを抱きしめているのを見て…」など称賛の声が届いている。村瀬を後ろから抱きしめながら微笑んだのは、2018年平昌、22年北京と