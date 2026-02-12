【モデルプレス＝2026/02/12】元モーニング娘。で女優の久住小春が2月11日、自身のInstagramを更新。香港ディズニーランド・リゾートを訪れた際の姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】33歳元モー娘。「レベチ」ほっそり美脚際立つショーパンコーデ◆久住小春、香港ディズニーでの美脚コーデ披露久住は「香港ディズニーに行った時の」とつづり、香港ディズニーランド・リゾートでの写真を複数枚投稿。パステルカラーの建物を背景