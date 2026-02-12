大ヒット青春ドラマ『ドーソンズ・クリーク』などで知られるジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさんが、現地時間2月11日、大腸がんの闘病の末亡くなった。48歳だった。【写真】『ドーソンズ・クリーク』20周年記念に集結したジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさん、ケイティ・ホームズらキャスト2月11日、遺族がインスタグラムにて「最愛のジェームズ・デイヴィッド・ヴァン・ダー・ビークが今朝、安らかに逝去しました」と発表