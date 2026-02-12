ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は12日、カーリング女子1次リーグが開幕し、第1戦で日本代表フォルティウスがスウェーデンと対戦。テレビ朝日の中継に登場した解説者に「安心と信頼の石崎琴美ちゃん」と歓喜の声が上がっている。初めてのオリンピックに挑むフォルティウス。その戦いをお茶の間に届ける解説者に熱視線が集まった。それは石崎琴美さん。前回北京五輪で女子日本代表（ロコ・ソラーレ）の最年長と