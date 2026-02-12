【モデルプレス＝2026/02/12】インフルエンサーのなな茶が2月11日、自身のInstagramを更新。結婚と第1子妊娠を発表した。【写真】SNS総フォロワー500万人超インフルエンサー、胸元大胆披露のウエディングドレス姿◆なな茶、結婚＆妊娠発表なな茶は「私事ですが、かねてよりお付き合いしていた一般男性と結婚いたしました」と報告。続けて「第一子を授かり安定期に入りましたことをご報告させていただきます」と伝えた。「これから