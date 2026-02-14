2025年12月に解散したアイドルグループ「#2i2（ニーニ）」の元メンバーで、グラビアアイドルや俳優としても活躍する十味は、持前の美貌と美スタイルで“平成最後の奇跡の原石”や“圧倒的顔面偏差値”と称されている。今回はそんな彼女が自身のSNSで披露した美ボディを紹介していく。【写真】顔もスタイルも完璧すぎる十味のショット■最新写真集から魅惑のビキニショット現在発売中の2nd写真集『ぽみ』を「解いてみる？」と