◆第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２１日、東京競馬場・芝３４００メートル）１週前追い切り＝２月１２日、美浦トレセンマイネルカンパーナ（牡６歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）は前走のステイヤーズＳで０秒１差２着。一気の距離延長に対応し、重賞初連対となった。調整は至って順調。Ｗコースでトモエナゲ（３歳未勝利）を大きく追走する形から直線で仕掛けられると６ハロン８５秒０―１１秒８で先着した。