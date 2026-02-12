米航空宇宙局（NASA）は、宇宙飛行士が個人のiPhoneをミッションに持ち込むことを許可すると発表しました。 2月5日、NASAのジャレッド・アイザックマン長官は、今後数か月以内に実施されるスペースXの「Crew-12」および月探査ミッション「Artemis II」において、NASAの宇宙飛行士が最新のスマートフォンを携行できると述べました。 アップルの広報担当者も、これにより軌道上及びそれより遠い宇宙で、iPhoneが長期間使用