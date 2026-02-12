全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）は１１日、米女子ツアーのメジャー、全米女子オープン（６月４〜７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ）の予選会の会場と日程を発表した。日本の予選会は４月２０日に千葉・房総ＣＣで開催される。昨年も同会場で行われ、サイ・ペイイン、林菜乃子、池羽陽向、泉田琴菜、長沢愛羅の５人が本戦出場権を獲得した。一日３６ホールのストロークプレーで争われる予選会は、４月２０日〜５月１３日に米国