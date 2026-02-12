株式会社ブシロード代表取締役社長を務める木谷高明氏は2026年2月11日、自身のXで、「カードゲーム愛好家の皆様へ」と切り出し、「本日の新日本プロレス大阪大会に於いて選手がカードゲームと言う言葉をあまり良くない例えとして使用しました」と、カードゲーム愛好家に向けて謝罪した。「おいブシロード、俺たちレスラーはな」さらに、木谷氏はXで「不快に思われた方もいらっしゃるかも知れません。誠に申し訳ありませんでした」