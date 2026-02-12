お笑いコンビ「千鳥」のノブが、懐かしのキャラ姿を披露した。１２日にインスタグラムで「ピカルの定理の唯一のノブの主役のコント。平清盛」とつづって、平清盛になり切った姿をアップし、「＃渡辺直美東京ドーム＃誰も覚えてなかった＃当時のメンバーも衣装さんもメイクさんも＃覚えてたら真のちどらー＃平安の照英」と付け足した。この投稿には「冨永愛？」「時代劇に出てください」「まさかのサプライズ！」「一瞬誰かわ