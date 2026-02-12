◆アミールＴ・Ｇ２（２月１４日、アルライヤン競馬場・芝２４００メートル）枠順決定＝２月１２日出走馬７頭の枠順が決定した。海外重賞３勝目を狙うビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は６番。ディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）は１番、サトノグランツ（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）は５番に決まった。２４年のジャパンＣ