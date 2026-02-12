◆ミラノ・コルティナ五輪（１２日）▽カーリング女子（１２日、コルティナ・オリンピックスタジアム）カーリング女子の日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスの五輪への挑戦がいよいよ始まった。１次リーグ開幕戦となる同４位のスウェーデン相手に、リードの近江谷杏菜が、フォルティウスにとって記念すべき最初のストーンを投じた。１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準