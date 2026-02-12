メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の大村知事は12日、中断していたカジノを含む統合型リゾート施設「IR」の誘致について、再び検討に入る方針を発表しました。 愛知県は、2017年に有識者による研究会を設置するなどカジノを含む統合型リゾート施設「IR」の誘致について検討を進めてきました。 新型コロナの影響で一時中断しましたが、来年5月から11月に国が再び申請を受け付ける方針を示したことから、県