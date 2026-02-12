メ～テレ（名古屋テレビ） 死亡した患者に病状の説明を怠ったとして、愛知県の岡崎市民病院は遺族に損害賠償を支払う方針です。 岡崎市によりますと、2020年1月、70代の男性患者が胆のうの手術の事前検査で、胸部大動脈瘤の所見が指摘されました。 しかし、関わった複数の医師は検査結果を十分に確認せず、男性患者にこの所見を説明しませんでした。 男性患者は2024年12月、胸部大動脈瘤破裂で死亡しました。 岡崎