◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）＝２月１２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場史上初の連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）を管理する矢作調教師が、公式記者会見に臨んだ。主なやり取りは以下の通り。―連覇を狙って、この地に戻ってきた。「まずは招待していただいた関係者の皆さんに感謝しています。私もフ