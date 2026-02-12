ニールセン監督が語る長谷川唯の可能性なでしこジャパン（日本女子代表）のニルス・ニールセン監督が12日、AFC女子アジアカップに向けたメンバー発表記者会見に臨んだ。キャプテンであるMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）の起用法について、指揮官らしいユーモアを交えつつ持論を展開した。会見では、長谷川の類まれな攻撃センスを最前線で活かすべく「トップ（FW）や2列目に使う手はないか？」という問いが飛んだ。これに