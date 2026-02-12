今日(12日)発表になった最新の1か月予報によると、向こう1か月の北海道は気温が平年と比べて高い予想となっています。特に2月後半の気温がかなり高くなり、その影響で日本海側での雪の量は平年より少ない見込みです。季節が一気に進み、雪解けが加速するでしょう。冬の終わりは見えてきましたが、急な雪解けにより、屋根からの落雪やなだれ、路面状態の変化などには、いつも以上に注意が必要になりそうです。1週目(2月14日〜2月20