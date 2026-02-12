14日(土)と15日(日)は、広く日差しが届き、桜が満開の頃の気温になりそうです。雪解けによる落雪やなだれにご注意ください。また、花粉のシーズンが始まるでしょう。全国週間予報ポイントは「気温上昇」雪解けに注意明日13日(金)は、北海道と東北は、日本海側で雪や雨の所があるでしょう。関東から九州は、晴れそうです。明後日14日(土)は、全国的に晴れ。夕方からは、九州で雨が降る所があるでしょう。15日(日)は、広く日が差