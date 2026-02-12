東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！アラビアンコーストの宮殿中庭にある「カスバ・フードコート」では、アラビアの夜空をイメージした幻想的なスパークリングカクテルが登場します。エキゾチックな雰囲気の中で味わいたい、見た目にも美しい一杯が、2026年4月8日より発売されま