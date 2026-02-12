東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！ロストリバーデルタの伝説の黄金郷（エルドラド）を求めてやってきた人々が集うレストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、香り豊かなスパイスを使用した軽食が登場します。川沿いのテラス席で陽気な音楽を聴きながら味わいた