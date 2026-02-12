8日に発生した山形市内の交通死亡事故現場で12日、警察などの関係機関による緊急点検が行われました。8日の午前11時前、山形市漆山の国道13号の交差点で、ワゴン車が歩行者用信号機と衝突し、運転していた69歳の男性が死亡しました。事故を受けて12日午後、現場で緊急点検が行われ、国土交通省や警察、交通安全協会の担当者ら約30人が、車の進行方向からの見通し状況や交通量などを確認しました。山形地区交通安全協会常世衛さん