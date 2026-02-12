東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！ポートディスカバリーに位置するヨットクラブを改装したレストラン「ホライズンベイ・レストラン」では、お酒との相性を追求した本格的なサイドメニューが登場します。ワインとのペアリングを存分に楽しめるアヒージョやカナッペ、そしてお得