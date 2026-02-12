１２・３非常戒厳関連内乱裁判の1審が中継され、一部の法廷が公演場のように変質したという批判が出ている。内乱特検法第11条4項は特検チームが起訴した事件の1審裁判を義務的に中継することにした。裁判所の裁判中継は原則的に禁止されて制限的に許容されるが、3大特検(内乱・金建希・殉職海兵)の中でも内乱裁判は例外とした。与党側は国民的な関心が高いだけに知る権利を満たして忠実な弁論を誘導するなど前向きな効果が期待され