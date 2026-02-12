雪の影響で断水が続いている静岡･伊東市の一部地域。2月11日夜、新たに配水池の送水管が破損したことにより断水地域が拡大し、復旧のめどが立たなくなってしまっています。（給水に来た人）「本当に困っている」週末の雪の影響で、12日も一部地域で断水が続いている伊東市。伊東市内では、急激に冷え込んだ影響で家庭に繋がる水道管の水が凍結。これにより中が膨張し水道管が破損したため漏水しました。市内全体での水道使用量が異