山形県は12日、2026年度の当初予算案の概要を公表しました。予算規模は25年ぶりに7000億円を超えていて、新たな施設の整備や災害対策などに重点を置いたということです。県が公表した2026年度の当初予算案は2025年度より249億円多い7003億円で、2年連続で前年度を上回りました。7000億円を超えるのは2001年以来、四半世紀ぶりです。定年年齢の引き上げによる人件費の増加により予算規模が膨らんだということです。2026年度の主な新