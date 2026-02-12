東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！メディテレーニアンハーバーの漁村をイメージしたレストラン「カフェ・ポルトフィーノ」では、イタリアの港町らしい本格的な地中海料理が登場します。ワインとの相性を追求した多彩なサイドディッシュや、テイスティングを楽しめる特別なセッ