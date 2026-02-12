23区に住むのはキツイ？乗りものニュースでは、2026年1月21日（水）から2026年1月28日（水）にかけて、首都圏の「住みたくない路線・駅」などに関する読者アンケートを実施し、意見を募集しました。【考慮の必要アリ】これが「住むにはハードルが高い路線・駅」です（画像）東京在住、または過去に東京に住んでいた経験のある人、そして今後上京する予定がある人に「住むにはハードルが高いエリア」を聞きました。すると59％の