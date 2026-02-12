東京ドームホテルは、巨人公式戦観戦チケットと宿泊・朝食がセットになった「巨人戦観戦宿泊プラン2026」を販売する。S席（1塁側・3塁側）、A席（1塁側・3塁側）、B席（1塁側）のいずれかの指定席での観戦ができるほか、「野球殿堂博物館」の入館券が1人1枚付く。S席1塁側で1名または2名で利用、全席種で4名で利用の場合はプレミアムフロアを用意し、最上階での朝食やフィットネスルーム（18歳以上限定）などを利用できる。3月27日