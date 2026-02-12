全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学の寿司店『鮨矢野』です。【2023年4月開店】高級感と気軽さが融合した小さなカウンター空間お通しからして罪な店だ。だってですよ、贅沢にも毛ガニが入る旬の味は間違いなくお酒泥棒。これで軽く2合は飲める自信があります、確実に。「つまらないお通しは出したくなくて。最初においしい肴が出ると気分が上がりますよね！」