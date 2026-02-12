13日（金）は北海道では低気圧や寒気の影響で雪が降るでしょう。東北は日本海側を中心に午後、所々で雪や雨が降る見込みです。東北南部から西日本、沖縄にかけては高気圧に覆われて晴れる所が多くなりそうです。14日（土）や15日（日）は九州や四国から近畿の太平洋側、北海道を中心に天気の崩れる所がありますが、その他の地域は穏やかな天気となるでしょう。13日以降は日ごとに気温が上昇し、週末は関東以西で15℃を超えて3月下