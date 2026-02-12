BRUNOは2月10日、「BRUNO」（ブルーノ）ブランド新製品として、電気圧力鍋「デイリー圧力クッカー」を発表した。発売日は2月24日で、直販価格は14,300円。BRUNO直営ECサイトでは、10％のポイントバックが受けられる先行予約受付を2月12日から開始している。デイリー圧力クッカー「デイリー圧力クッカー」は少人数世帯に適するコンパクト設計の電気圧力調理鍋。本体サイズはW225×H280×D240mmとA4サイズに近く、キッチンやリビング