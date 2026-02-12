夫婦関係を良好に保つためには、どうすればいいのか。解剖学者の養老孟司さんとエッセイストの阿川佐和子さんとの対談を収録した『男女の壁』（実業之日本社）より、一部を紹介する――。写真＝時事通信フォト養老孟司氏 - 写真＝時事通信フォト■「女」は一様に怖かった【阿川】養老さんはどういう男の子だったんですか。腕白？【養老】いや、そうでもない。【阿川】素直な子？【養老】そうですね。強情を張るとか強い子じゃなか