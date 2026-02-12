ビジネスの場面では使わない方がいい言葉がある。心理学者の三宮真智子さんは「言われた相手が迷ってしまう『間接的拒否』の表現だ」という――。（第1回）※本稿は、三宮真智子『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kickimages※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kickimages■「大丈夫」はYESなのかNOなのか大阪には、名物のたこ焼きを売るお店が、あちこ