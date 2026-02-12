ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体で、日本は栄えある２位に輝いた。北京オリンピックに続く銀メダルだったが、今回は「狙って取った」もので、あらためて実力を見せつけた。シングルでは、坂本花織がショート、フリーともに１位で、世界女王アリサ・リュウも蹴散らした。鍵山優真もショート１位で、超人イリア・マリニンを制している。また、ペアのりくりゅうもショート、フリーどちらも１位で、圧巻の演技だった