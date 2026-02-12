衆院選で中道改革連合に合流した立憲民主党出身者がほとんど当選できなかったのはなぜなのか。ジャーナリストの尾中香尚里さんは「公明党との合流が招いた結果ではなく、合流以前の立憲民主党の『ブレブレの姿勢』に問題があった」という――。写真＝共同通信社記者会見する中道改革連合の野田共同代表（左）と斉藤共同代表＝2026年2月9日未明、東京都内のホテル - 写真＝共同通信社■敗因は「中道」結成以前の立憲にある自民党と