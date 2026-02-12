十六銀行などがAIによる住宅ローン審査システムを導入。従来は数日かかっていた審査が、リアルタイム化されつつある状況です。このテクノロジーの進化が審査にもたらす変化、申込者が取るべき対策を解説します。※画像はイメージ住宅ローンのAI審査システムとは？三菱総合研究所（MRI）は十六銀行に対し、AI審査システムを提供すると発表しました。○わずか平均0.7秒AIモデルを導入する取り組みは2026年1月から開始。住宅ローンで