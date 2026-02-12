意中の相手がいれば、バレンタインにチョコレートを送りたい女性は多いはず。そんなとき気になるのは、その男性がチョコ好きかどうかということではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「本命の彼はチョコが苦手かも？バレンタイン前のチェック法」をご紹介します。【１】人気のスイーツ店に誘ってみる「ダメな人は、どんなに人気のお店でも断るはず」（20代女性）というように