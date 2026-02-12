メキシコリーグのモンテレイ・サルタンズは１１日（日本時間１２日）、前巨人のオコエ瑠偉外野手の加入を発表。同球団は「優勝のためにチームの戦力強化を図る」と説明した。オコエは関東第一から１５年ドラフト１位で楽天に入団。２２年オフの現役ドラフトで巨人に移籍すると、２４年は自己最多の６８試合に出場し、昨季は６１試合に出場していた。昨年１１月に海外挑戦などを含めて本人の選択肢を広げるために、巨人と双方合