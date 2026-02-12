ＷＢＣ日本代表のソフトバンク・周東佑京、近藤健介、牧原大成、松本裕樹の４選手が１２日、宮崎での代表合宿に合流するため、チームの宮崎キャンプを打ち上げた。２大会連続出場の周東は練習中、小久保監督に肩を組まれて「打席数は少ない可能性もあるけど、しっかり代表のためにやっておいで」と激励された。外野は同僚の近藤を含め、吉田正尚（レッドソックス）、鈴木誠也（カブス）、森下翔太（阪神）に加え、内野が本職の岡